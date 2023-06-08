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20:40, 8 июня 2023Ценности

Елена Летучая показала фигуру в купальнике

Телеведущая Елена Летучая снялась в черном купальнике на Мальдивах

Фото: @elenapegas

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном наряде на Мальдивах. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя телеведущая снялась в черном купальнике на фоне песка и моря, демонстрируя подтянутое тело. Знаменитость распустила длинные волосы цвета блонд и надела солнцезащитные очки. Свой образ она дополнила многочисленными украшениями в виде тонких браслетов и бус. «Место, где сгущается красота мира», — подписала она пост.

Поклонники восхитились внешним видом звезды в комментариях под постом. «Елена, вы шикарны», «На вас нужно равняться в плане фигуры», «Перехватывает дыхание, когда вижу Елену в таком виде», «Такая красивая, завидую», «Дух захватывает», — высказались они.

В апреле Елена Летучая также вышла в свет в откровенном наряде. Телеведущая появилась на вечеринке в честь открытия пространства «Плюс Дача» в парке Горького.

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    Екатерина Ештокина
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