Елена Летучая показала фигуру в купальнике

Телеведущая Елена Летучая снялась в черном купальнике на Мальдивах

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном наряде на Мальдивах. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя телеведущая снялась в черном купальнике на фоне песка и моря, демонстрируя подтянутое тело. Знаменитость распустила длинные волосы цвета блонд и надела солнцезащитные очки. Свой образ она дополнила многочисленными украшениями в виде тонких браслетов и бус. «Место, где сгущается красота мира», — подписала она пост.

Поклонники восхитились внешним видом звезды в комментариях под постом. «Елена, вы шикарны», «На вас нужно равняться в плане фигуры», «Перехватывает дыхание, когда вижу Елену в таком виде», «Такая красивая, завидую», «Дух захватывает», — высказались они.

В апреле Елена Летучая также вышла в свет в откровенном наряде. Телеведущая появилась на вечеринке в честь открытия пространства «Плюс Дача» в парке Горького.

