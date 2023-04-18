Известная российская телеведущая вышла в свет в прозрачной блузке

Телеведущая Елена Летучая появилась на вечеринке в прозрачной блузке

Известная российская ведущая Елена Летучая вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя телеведущая появилась на вечеринке в честь открытия пространства «Плюс Дача» в парке Горького. На мероприятие она надела монохромный черный наряд, который состоял из длинной кожаной юбки с завышенной талией и прозрачной блузки в сочетании с бюстгальтером. Летучая дополнила образ гладким высоким пучком, а также надела браслеты.

Данные снимки и видео вызвали у пользователей сети противоречивые эмоции, которыми они поделились в комментариях. «Кошмар какой-то», «Почему лифчик на пупке?», «Люблю твои шикарные формы», «Красавица», — отметили юзеры.

Ранее актриса Настасья Самбурская показала фигуру в бикини и раскрыла свой вес во время диеты. Звезда предстала на размещенном фото, позируя в ванной в купальнике белого цвета, который подчеркивал ее стройную фигуру. Находящаяся на Бали артистка отметила, что по совету врача скорректировала свой рацион и в данный момент весит 58,5 килограмма.