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14:36, 17 апреля 2023Ценности

Самбурская показала фигуру в бикини во время диеты и раскрыла свой вес

Актриса Настасья Самбурская показала фигуру в бикини и заявила, что весит 58,5 килограмма

Фото: @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская показала фигуру в бикини и раскрыла свой вес во время диеты. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда предстала на размещенном фото, позируя в ванной в купальнике белого цвета, который подчеркивал ее стройную фигуру. Находящаяся на Бали артистка отметила, что по совету врача скорректировала свой рацион и на протяжении двух недель не употребляла сахар и сахарозаменители, дрожжи, глютен, фрукты, молоко, картофель и различные соусы, а также жаренные на масле продукты.

«Такую диету выдержать морально — огромный подвиг. Запаситесь успокоительным, порой будет ощущение, что в вас бес вселился. Зависимость от сахара, наверное, самая сложная. Такое питание я соблюдаю по рекомендации эндокринолога, а не по собственной инициативе. Но это 100 процентов невредно», — заявила Самбурская, отметив, что в данный момент ее вес составляет 58,5 килограмма.

В марте мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам способ, с помощью которого можно похудеть без строгих диет. В первую очередь спортсменка посоветовала избавиться от вредных пищевых привычек. При этом Утяшева призвала не верить блогерам, которые обещают поделиться секретами сброса веса за неделю.

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Карина Черных
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