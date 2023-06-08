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10:29, 8 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал международную обстановку накаленной до предела

Лукашенко заявил, что международная военно-политическая обстановка накалилась до предела

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная военно-политическая обстановка накалилась до предела. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

По мнению белорусского лидера, текущая геополитическая ситуация требует выработки своевременных решений.

«В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни: экономическую и информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Короче, наступают по всем фронтам», — заявил Лукашенко.

Президент уверен, что в настоящее время наблюдается «крушение всей архитектуры международной и региональной безопасности», которая формировалась десятилетиями.

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    Алевтина Запольская
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