Лукашенко назвал международную обстановку накаленной до предела

Лукашенко заявил, что международная военно-политическая обстановка накалилась до предела

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная военно-политическая обстановка накалилась до предела. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

По мнению белорусского лидера, текущая геополитическая ситуация требует выработки своевременных решений.

«В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни: экономическую и информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Короче, наступают по всем фронтам», — заявил Лукашенко.

Президент уверен, что в настоящее время наблюдается «крушение всей архитектуры международной и региональной безопасности», которая формировалась десятилетиями.