МЧС отчиталось об эвакуации из подтопленных районов Херсонской области

МЧС эвакуировало более 300 человек за сутки из подтопленных районов Херсонской области

МЧС эвакуировало более 300 человек за сутки, в том числе 70 детей, за сутки из подтопленных районов Херсонской области. Об этом отчитались в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Ранее врио главы российского региона Владимир Сальдо заявил, что из подтопленных районов Херсонской области эвакуировано более 4000 человек.

Также 7 июня сообщалось, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), прибывшие в Херсон, проводят оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате этого произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

