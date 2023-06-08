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05:09, 8 июня 2023Россия

МЧС отчиталось об эвакуации из подтопленных районов Херсонской области

МЧС эвакуировало более 300 человек за сутки из подтопленных районов Херсонской области

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

МЧС эвакуировало более 300 человек за сутки, в том числе 70 детей, за сутки из подтопленных районов Херсонской области. Об этом отчитались в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Ранее врио главы российского региона Владимир Сальдо заявил, что из подтопленных районов Херсонской области эвакуировано более 4000 человек.

Также 7 июня сообщалось, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), прибывшие в Херсон, проводят оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате этого произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

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    Юлия Мискевич
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