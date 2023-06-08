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18:23, 8 июня 2023Путешествия

МИД подтвердил гибель россиянина при нападении акулы в Египте

В МИД РФ подтвердили гибель россиянина при нападении акулы в египетской Хургаде

Фото: Alex Steyn / Unsplash

В МИД России подтвердили гибель соотечественника при нападении акулы в египетской Хургаде. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РИА Новости 8 июня.

В министерстве добавили, что жертва хищника был 1999 года рождения. Генконсульство России в курортном городе подтвердило в Telegram-канале смерть россиянина и выразило соболезнования его родным и близким.

О нападении акулы на мужчину стало известно ранее 8 июня. Инцидент попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как хищник нападает на человека на поверхности воды. Уточняется, что еще одной девушке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.

В настоящее время все туристы покинули прибрежную зону. Некоторые из них сообщили о замеченных на соседних пляжах плавниках акул. Российское генконсульство в Хургаде призвало граждан быть бдительными и следовать запретам местных властей.

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    Зарина Дзагоева
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