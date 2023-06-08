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00:59, 8 июня 2023Мир

В ООН не стали комментировать критику от Зеленского за реакцию по Каховской ГЭС

Дюжаррик не стал комментировать критику ООН от Зеленского за реакцию по Каховской ГЭС

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В Организации объединенных наций (ООН) не стали комментировать критику от президента Украины Владимира Зеленского за реакцию по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители ООН и Красного Креста не приехали в зону ЧП, несмотря на то, что катастрофа произошла еще вчера. «Их там нет!» — отметил он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Марина Совина
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