В ООН не стали комментировать критику от Зеленского за реакцию по Каховской ГЭС

Дюжаррик не стал комментировать критику ООН от Зеленского за реакцию по Каховской ГЭС

В Организации объединенных наций (ООН) не стали комментировать критику от президента Украины Владимира Зеленского за реакцию по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители ООН и Красного Креста не приехали в зону ЧП, несмотря на то, что катастрофа произошла еще вчера. «Их там нет!» — отметил он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.