Диана Арбенина назвала причину отмены концерта «Ночных снайперов» в Кузбассе

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала причину отмены концерта в Кузбассе

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала причину, по которой был отменен концерт в Кузбассе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Выступление группы должно было состояться 24 июня в рамках фестиваля «Динотерра» в Кемеровской области. Исполнительница опубликовала сообщение от организаторов, в котором говорится об отказе сотрудничать с музыкальным коллективом. «Нам настоятельно не рекомендовали проведение концерта "Ночных снайперов" на территории муниципалитета», — заявили организаторы.

«Классно? Спасибо, Кузбасс! Главное — понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит», — прокомментировала сообщение Арбенина.

Ранее Арбенина объявила о переносе концертов на вторую половину июня из-за состояния здоровья. До этого исполнительница призвала СМИ не распространять фейковую информацию о ней и ее деятельности. Певица подчеркнула, что намерена остаться в России, со своими слушателями.