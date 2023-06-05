Диана Арбенина объявила о переносе концертов из-за состояния здоровья

Диана Арбенина объявила о переносе концертов на вторую половину июня из-за здоровья

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина объявила о переносе концертов на вторую половину июня из-за состояния здоровья. Об этом исполнительница написала в Telegram.

«Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта», — написала Арбенина.

Ранее исполнительница призвала СМИ не распространять фейковую информацию о ней и ее деятельности. Певица подчеркнула, что намерена остаться в России, со своими слушателями.

В мае стала известна причина отмены концерта Арбениной в Нальчике. Представители «Зеленого театра», площадки, на которой должно было состояться шоу, заявили, что выступление, запланированное на 7 июня, отменено из-за состояния здоровья певицы.