Стало известно о первых обстрелах ВСУ окопов из HIMARS

Рогов: ВСУ стали применять РСЗО HIMARS для обстрела окопов на запорожском направлении

На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые стали применять американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела окопов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью противник впервые применил дорогостоящие ракеты HIMARS для обстрела окопов наших войск. Если оценивать эффективность этих ударов, то это все равно, что палить из пушки по воробьям», — заявил Рогов.

С его слов стало известно, что украинская армия рассчитывает посеять панику и заставить российских военнослужащих покинуть позиции на передовой.

Рогов подчеркнул, что надежды ВСУ не оправдались и никто из военных Вооруженных сил (ВС) России не покинул занимаемые позиции, сдерживая атаки противника.

Ранее появились сообщения, что ВС России подняли в воздух вертолеты и истребители и успешно отражают атаки украинской армии на запорожском фронте. Российская авиация наносит удары по скоплениям бронетехники и пехоты ВСУ, а вертолеты Ка-52 и Ми-28 атакуют бронетехнику управляемыми ракетами.