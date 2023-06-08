Скончался бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе

Бывший зять Бориса Березовского, бизнесмен Георгий Шуппе умер в Лондоне на 52-м году жизни

Бывший зять предпринимателя Бориса Березовского, бизнесмен Георгий Шуппе скончался в Лондоне на 52-м году жизни. Об этом сообщила бывший коммерческий директор «Коммерсанта» Валерия Любимова в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее информации, бизнесмен умер от сердечного приступа. Подробности она не уточнила.

Шуппе родился 11 марта 1971 года в Москве в семье ученых. С 1997 до 2012 год он состоял в браке с Екатериной Березовской, дочерью Бориса Березовского.

