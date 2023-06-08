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00:00, 9 июня 2023Россия

Скончался бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе

Бывший зять Бориса Березовского, бизнесмен Георгий Шуппе умер в Лондоне на 52-м году жизни
Георгий Шуппе

Георгий Шуппе. Кадр: YouTube

Бывший зять предпринимателя Бориса Березовского, бизнесмен Георгий Шуппе скончался в Лондоне на 52-м году жизни. Об этом сообщила бывший коммерческий директор «Коммерсанта» Валерия Любимова в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее информации, бизнесмен умер от сердечного приступа. Подробности она не уточнила.

Шуппе родился 11 марта 1971 года в Москве в семье ученых. С 1997 до 2012 год он состоял в браке с Екатериной Березовской, дочерью Бориса Березовского.

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    Марина Совина
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