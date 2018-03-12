В Британии нашли еще одного «отравленного русскими» мужчину

В Великобритании обнаружен еще один предположительно «отравленный русскими» мужчина. Это бывший зять олигарха Бориса Березовского, 46-летний бизнесмен Георгий Шуппе, передает The Sun.

Таблоид связал произошедшее с мужчиной в конце 2017-го с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. В декабре Шуппе потерял сознание в собственном хорошо охраняемом доме. Следователи сначала предполагали, что бывшего зятя Березовского пытались убить, однако дело вскоре закрыли. Власти посчитали, что Шуппе попал в больницу из-за обычных проблем со здоровьем. После прекращения расследования подробности не разглашали.

Тем не менее его соседи утверждают, что инцидент не стали предавать огласке по требованию властей, а близкие пострадавшего подтверждают, что несколько месяцев назад мужчина был отравлен. Его охранник указал, что «после того, что случилось в Солсбери [со Скрипалем] в начале марта, многие русские очень напуганы».

Издание связывает «отравление» Шуппе с тем, что российская сторона требовала его экстрадиции за три месяца до попадания в больницу. Мужчину намеревались судить за соучастие в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева. Адвокаты оспорили запрос о передаче бизнесмена российским властям, заявив, что дело политически мотивированно.

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Вечером 4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице.

Бывший командир британских химических и биологических контртеррористических сил Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что они стали жертвами сильнейшего химического вещества, разработанного еще во времена СССР. Официально причина и способ отравления не сообщались, власти исследуют несколько вариантов. Сообщалось, что следы вещества нашли в ресторане, из дома шпиона забрали на проверку все посылки, а с могилы его жены — букет цветов.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о возможных санкциях в адрес России в случае, если власти страны причастны к отравлению Скрипаля.

В Кремле в свою очередь пояснили, что официальных заявлений Лондона о причастности Москвы к инциденту со Скрипалем нет, а британские СМИ «не всегда славятся своей объективностью».

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