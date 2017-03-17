Адвокат сообщил об аресте в Риме бизнес-партнера зятя Березовского

Российский бизнесмен Михаил Некрич, на родине обвиняемый в соучастии в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева, арестован в Риме. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

«По моей информации, сегодня в Риме арестовали Михаила Некрича, который находился в розыске по делу убийства господина Минеева. Это просто сенсационный случай. Миша, гражданин Швейцарии, США, Израиля и России, был уверен, что "проблема" снята и ему ничего не грозит», — рассказал он.

По его сведениям, предполагаемый сообщник Некрича, зять Бориса Березовского Георгий Шуппе, сейчас «живет в Лондоне, а Некрич рискнул и полетел в Италию».

Официального подтверждения информации об аресте Некрича у агентства пока нет

Некрич и Шуппе были заочно обвинены в организации убийства Минеева и попытке рейдерского захвата его торговой недвижимости на сумму около одного миллиарда долларов. Также их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Минеев погиб 22 января 2014 года в подмосковном Королеве — его автомобиль расстреляли из автомата. По мнению следствия, к убийству предпринимателя причастны его подчиненные.