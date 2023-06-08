Российский «Солнцепек» поразил украинские «опорники» под Артемовском

Минобороны: российский «Солнцепек» поразил украинские опорные пункты под Артемовском

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Его заявление приводит РИА Новости.

По словам Астафьева, залпом «Солнцепека» было нанесено поражение по «опорникам» 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба.