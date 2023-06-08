Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:16, 8 июня 2023Россия

Российский «Солнцепек» поразил украинские «опорники» под Артемовском

Минобороны: российский «Солнцепек» поразил украинские опорные пункты под Артемовском

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Его заявление приводит РИА Новости.

По словам Астафьева, залпом «Солнцепека» было нанесено поражение по «опорникам» 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сел Кирово и Дружба.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожье. Как отвечают российские войска?
    Российский «Солнцепек» поразил украинские «опорники» под Артемовском
    МЧС отчиталось об эвакуации из подтопленных районов Херсонской области
    Сексолог назвала три ухудшающих качество секса фактора
    Голые ведьмы попытались съесть оленя в ночном лесу и попали на камеру
    В российских регионах установят более 650 быстрых зарядок для электромобилей
    Раскрыто состояние россиянина после нападения в Таиланде
    Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»
    Рогов заявил о «разбитых бандерлогах» после наступления ВСУ
    Крис Хемсворт раскритиковал фильм «Тор: Любовь и Гром»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.