В США назвали основное преимущество российских «Солнцепеков»

19FortyFive: ТОС-1А «Солнцепек» смертоносен благодаря термобарическим боеголовкам

Обозреватель издания 19FortyFive Харрисон Касс отметил высокую эффективность ТОС-1А «Солнцепек» в определенных условиях. Статья Касса опубликована на сайте медиа.

По словам пилота ВВС США в отставке, термобарические боеголовки ТОС-1А иногда называют «вакуумной бомбой». Автор отметил, что оружие почти на 100 процентов состоит из топлива. Благодаря этой особенности «Солнцепек» может нанести больший урон, чем боеголовки других систем вооружений сопоставимого веса.

Харрисон Касс назвал термобарические боеголовки эффективными при применении в зданиях, окопах или траншеях — в этом случае атака «Солнцепека» становится очень смертоносной. Основное преимущество боеголовок заключается в том, что взрывная волна длится дольше, чем при обычном взрыве.

В материале также отмечены недостатки подобного типа вооружений. Оружие очень зависит от кислорода, поэтому под водой, на большой высоте или в неблагоприятных погодных условиях боеприпасы ТОС-1А могут быть неэффективны.

В апреле стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» модернизирует реактивный пехотный огнемет ПДМ-А «Шмель». В организации отметили, что информация о результатах работ не подлежит оглашению.