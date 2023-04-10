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15:33, 10 апреля 2023Наука и техника

В России модернизируют огнемет «Шмель»

«Ростех» модернизирует реактивный пехотный огнемет ПДМ-А «Шмель»

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») работает над модернизацией реактивного пехотного огнемета (РПО) ПДМ-А «Шмель». Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

«Работы по модернизации РПО "Шмель" ведутся», — ответили в холдинге на соответствующий вопрос. Там добавили, что информация о результатах работ не подлежит оглашению.

На вооружении российской армии состоит одноразовый РПО ПДМ-А «Шмель» с термобарической реактивной гранатой, начиненной огнесмесью. При взрыве топливо-воздушной смеси образуется высокотемпературный импульс, который сопровождается резким перепадом давления.

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Ранее американское издание Newsweek писало, что российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) следует обнаружить и обезвредить до ее применения.

В июле 2022 года «Российская газета» сообщала, что российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают боевые машины огнеметчиков БМО-Т, в которых находятся реактивные пехотные огнеметы.

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Даниил Иринин
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