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13:15, 8 июня 2023Россия

Песков сообщил о работе спасателей в окрестностях Каховской ГЭС

Песков назвал самоотверженной работу спасателей в окрестностях Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Спасатели в окрестностях Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) работают самоотверженно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что в планах президента России Владимира Путина на данный момент нет посещения Херсонской области.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

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    Никита Абрамов
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