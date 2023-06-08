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23:29, 8 июня 2023Мир

Боррель призвал Россию прекратить огонь в Херсонской области

Глава евродипломатии Боррель призвал РФ немедленно прекратить огонь в Херсонской области

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что России следует «немедленно прекратить огонь в Херсонской области». Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Боррель рассказал, что в ЕС получают данные об обстрелах, которые мешают действиям по спасению гражданских лиц в Херсонской области после разрушения дамбы Херсонской гидроэлектростанции (ГЭС). «Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия», — обратился к Москве он.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом и подчеркнул необходимость изучить последствия.

Эвакуация из подтопленных районов региона началась 7 июня, сообщал глава городского округа Владимир Леонтьев. По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на данный момент эвакуированы более 4 тысяч человек.

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    Марина Совина
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