В Сумах раздались взрывы

ТСН сообщило о раздавшихся во время воздушной тревоги в Сумах взрывах

В Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания ТСН.

«Взрывы раздались в Сумах», — говорится в сообщении.

Ранее воздушная тревога была объявлена также в Полтавской и Черниговской областях.

Днем 7 июня воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Сначала предупреждение об угрозе прозвучало в Киеве, затем тревога распространилась на Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую другие области страны. Вскоре она зазвучала во всех регионах страны.

Ранее в Киеве арестовали охранника поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. По словам местных жителей, мужчина постоянно пренебрегал своей работой.