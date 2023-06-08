Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:56, 8 июня 2023Бывший СССР

В Сумах раздались взрывы

ТСН сообщило о раздавшихся во время воздушной тревоги в Сумах взрывах

Фото: Reuters

В Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания ТСН.

«Взрывы раздались в Сумах», — говорится в сообщении.

Ранее воздушная тревога была объявлена также в Полтавской и Черниговской областях.

Днем 7 июня воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Сначала предупреждение об угрозе прозвучало в Киеве, затем тревога распространилась на Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую другие области страны. Вскоре она зазвучала во всех регионах страны.

Ранее в Киеве арестовали охранника поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. По словам местных жителей, мужчина постоянно пренебрегал своей работой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожье. Как отвечают российские войска?
    Пентагон высказался о наличии у него «внеземных» кораблей
    Продажи десяти крупнейших фармдистрибуторов в России сократились
    В России предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом
    Ирина Шейк снялась в новой рекламе купальников
    В Сумах раздались взрывы
    Комбат ДНР заявил о впадающих в состояние фрустрации ВСУ
    Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта из-за нового шоу
    Названы потенциальные покупатели российских магазинов Adidas
    На Чукотке захотели ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.