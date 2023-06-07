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11:43, 7 июня 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины 7 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

Предупреждение об угрозе прозвучало в 11:28 по местному времени в Киеве. Через минуту тревога распространилась на Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую другие области страны. Вскоре она зазвучала во всех регионах Украины.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на подстанцию в селе Попово-Лежачи Курской области. По данным главы региона Романа Старовойта, устройства были сброшены ночью. Один из рабочих получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения, пострадавшего доставили в больницу.

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    Алевтина Запольская
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