Крис Хемсворт раскритиковал фильм «Тор: Любовь и Гром»

Актер Крис Хемсворт назвал фильм «Тор: Любовь и Гром» слишком глупым

Актер Крис Хемсворт в беседе с журналом GQ раскритиковал фильм «Тор: Любовь и Гром» режиссера Тайки Вайтити.

Хемсворт назвал кинокартину слишком глупой. «Мне кажется, нам было слишком весело. Фильм получился слишком глупым. Всегда трудно быть в центре событий и иметь хоть какую-то реальную перспективу», — сказал он.

По словам актера, ему было одновременно смешно и неловко, когда восьмилетние друзья его сына критиковали фильм. Он рассказал, что им не понравились спецэффекты и обилие юмора в киноленте.

Ранее британский актер Кристиан Бэйл рассказал о том, как проходили съемки фильма «Тор: Любовь и Гром». Он признался, что съемки геройского кино были монотонными, поскольку они проходили с использованием хромокея — специального зеленого фона.

«Тор: Любовь и Гром» вышел на экраны 23 июня 2022 года. Помимо Бэйла и Хемсворта, в фильме снялись Натали Портман, Тесса Томпсон, Рассел Кроу, Джейми Александер, Крис Пратт и другие. Кассовые сборы во всем мире составили свыше 760,5 миллиона долларов.

