В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС

В ООН на критику Зеленского ответили, что оказывают помощь жителям Украины

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). Его слова приводит РИА Новости.

7 июня украинский лидер заявил, что представители ООН и Красного Креста не приехали в зону чрезвычайного происшествия, несмотря на то, что катастрофа произошла накануне. «Их там нет!» — отметил он.

«Мы на месте. С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем», — подчеркнул Дюжаррик, добавив, что организация оказывает помощь жителям Украины.

По его словам, специалисты из ООН физически присутствуют на месте, раздают воду, гигиенические наборы, оказывают психологическую помощь.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

