Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 8 июня 2023Мир

В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС

В ООН на критику Зеленского ответили, что оказывают помощь жителям Украины

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). Его слова приводит РИА Новости.

7 июня украинский лидер заявил, что представители ООН и Красного Креста не приехали в зону чрезвычайного происшествия, несмотря на то, что катастрофа произошла накануне. «Их там нет!» — отметил он.

«Мы на месте. С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем», — подчеркнул Дюжаррик, добавив, что организация оказывает помощь жителям Украины.

По его словам, специалисты из ООН физически присутствуют на месте, раздают воду, гигиенические наборы, оказывают психологическую помощь.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Акула убила россиянина в Египте. Хищники замечены вблизи нескольких пляжей
    В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС
    Госдеп отметил успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники
    В США заявили о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма
    Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом
    В ООН прокомментировали наличие нацистской символики в рядах ВСУ
    Названы простые способы заснуть и не просыпаться при обострении аллергии
    ВОЗ объяснила более активную помощь контролируемым Украиной территориям
    Число отравившихся суррогатным алкоголем в России превысило 100 человек
    В Херсонской области заявили о прохождении пика подъема воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.