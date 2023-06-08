Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Вильфанд предупредил о возвращении майской погоды

Дневные температуры 8 и 9 июня будут достаточно комфортными, но уже в субботу, 10 июня, москвичей ждет похолодание до 17-18 градусов днем и 3-7 градусов ночью. Такие температуры характерны для первой декады мая. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нас ждет достаточно разнородная температура. Наслаждаться погодой надо в четверг и пятницу, 8 и 9 июня. 8 июня ожидается до 22-23 градусов, 9 — совершенно замечательное лето с температурой до 23-25 градусов. Правда, ожидается и ветер до 15 метров в секунду, небольшой дождь», — предупредил Вильфанд.

Комфортное лето завершится с окончанием рабочей недели. Уже в субботу, 10 июня, дневные температуры составят всего 17-18 градусов, ночные — 3-7. Это, по словам метеоролога, на 4-5 градусов ниже нормы.

«Мы переместимся на месяц назад, ведь такой температурный фон больше характерен для первой декады мая. Вместе с тем, солнце днем все равно будет прогревать город, не ожидается осадков, сильного ветра, — уточнил Вильфанд. — Повышение температуры можно ожидать только к середине следующей недели».

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