Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:55, 8 июня 2023Мир

В Индии санкции США назвали способом запугивания

Глава Индийского бизнес альянса Котвани: США используют санкции как инструмент запугивания
СюжетСанкции против России:
Сэмми Котвани

Сэмми Котвани. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент некоммерческого партнерства Индийский бизнес альянс Сэмми Котвани заявил, что США используют санкции как инструмент запугивания. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом, по его словам, санкции Соединенных Штатов не могут остановить развитие бизнеса, поскольку он всегда найдет способы обхода ограничений.

«Санкции для меня, это "шутка" <...> Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя», — заявил он.

В марте лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино назвал антироссийские санкции Европейского союза нескончаемой шуткой. По его мнению, регулярное введение мер демонстрирует их неэффективность.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что ЕС «потерял аппетит» к введению новых санкций против России. Он также допустил, что по этому вопросу в политическом блоке «имеет место усталость».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Экс-генсек НАТО оценил возможность отправки войск альянса на Украину. Что думают страны о ее членстве в организации?
    Пушилин опроверг украинское присутствие в Артемовске
    Украинский шпион раскаялся в передаче информации киевским спецслужбам
    Москвичей предупредили об аномальном похолодании
    Сексолог объяснил технику достижения сквирта
    Врач год поил несовершеннолетнюю пациентку кофе со своей спермой и попал под суд
    В Иркутске задержаны трое диверсантов
    В Индии санкции США назвали способом запугивания
    В Белгороде сработали системы ПВО
    Apple разрешила установить iOS 17 всем желающим
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.