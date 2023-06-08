В Индии санкции США назвали способом запугивания

Глава Индийского бизнес альянса Котвани: США используют санкции как инструмент запугивания

Президент некоммерческого партнерства Индийский бизнес альянс Сэмми Котвани заявил, что США используют санкции как инструмент запугивания. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом, по его словам, санкции Соединенных Штатов не могут остановить развитие бизнеса, поскольку он всегда найдет способы обхода ограничений.

«Санкции для меня, это "шутка" <...> Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя», — заявил он.

В марте лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино назвал антироссийские санкции Европейского союза нескончаемой шуткой. По его мнению, регулярное введение мер демонстрирует их неэффективность.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что ЕС «потерял аппетит» к введению новых санкций против России. Он также допустил, что по этому вопросу в политическом блоке «имеет место усталость».