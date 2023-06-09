В России заложили корвет для ТОФ

На Амурском судостроительном заводе заложили корвет проекта 20385 «Ретивый» для ТОФ

На Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки корвета проекта 20385 «Ретивый», который получит Тихоокеанский флот (ТОФ). Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ сообщает ТАСС.

«Торжественное мероприятие было приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта Амурского судостроительного завода», — сообщили в пресс-службе.

Перед закладкой корвета завод проинспектировал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов, который проверил ход строительства кораблей на предприятии.

В мае министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет строительство и ремонт 62 кораблей для ВМФ РФ.