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12:03, 31 мая 2023Наука и техника

Названо количество строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России

Шойгу: ОСК ведет строительство и ремонт 62 кораблей для Военно-морского флота России

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет строительство и ремонт 62 кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России. Количество кораблей назвал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны во вторник, 30 мая, передает ТАСС.

«Корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота», — сказал министр.

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Ранее в мае ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ВМФ России получит вторую серийную атомную подводную лодку проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Красноярск» в конце 2023 года или начале 2024-го.

В том же месяце стало известно, что судостроительное предприятие «Северная верфь» передало ВМФ России новейший корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» проекта 20380. Корвет стал пятым кораблем этого проекта, построенным на «Северной верфи».

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    Даниил Иринин
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