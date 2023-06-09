Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сложил депутатские полномочия

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования его участия в вечеринках во время пандемии, 9 июня передает BBC.

Политик объявил, что принял решение перестать быть депутатом с немедленным вступлением в силу. В заявлении бывший премьер отметил, что он получил выводы из отчета расследования о том, ввел ли он в заблуждение депутатов в отношении партийных вечеринок. «К моему большому удивлению, они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», — пояснил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента, который проводит расследование проведения вечеринок на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавируса, объяснил, что они устраивались в связи с рабочей необходимостью. По его словам, целью таких вечеринок являлось повышение морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он признал, что во время вечеринок не соблюдалась необходимая социальная дистанция.