Бортпроводник услышал разговор молодоженов в самолете и спас их медовый месяц

Бортпроводник Delta доставил паспорт пассажирки из США в Пуэрто-Рико и спас ее отпуск

Бортпроводник рейса Delta услышал разговор расстроенных молодоженов в самолете и решил спасти их медовый месяц. Об этом сообщает Delta News.

Уточняется, что Лорин Феллвок (Lawryn Fellwock) и ее муж Джо (Joe) ехали из Детройта, США, в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, чтобы провести там отпуск после свадьбы. Сразу после взлета пассажирка вспомнила, что забыла дома паспорт, без которого ее не пустят на запланированный круиз. Женщина сильно расстроилась, так как надежд вовремя доставить документ в другую страну не было.

В этот момент в разговор вмешался бортпроводник Дасти Диллс (Dusty Dills), который предложил паре свою помощь. Он пообещал забрать паспорт в Детройте, привезти его в Атланту и передать члену экипажа другого рейса, направляющегося в Сан-Хуан.

Следуя плану Диллса, родственница молодоженов привезла документ Лорин в аэропорт и отдала ему. Отправившийся в Атланту бортпроводник передал его коллеге, который доставил паспорт агенту по обслуживанию клиентов в международном аэропорту Пуэрто-Рико. Сотрудники авиагавани позвонили супругам и сообщили, что отправление прибыло и хранится у сотрудницы билетной кассы.

«Мы были так тронуты и благодарны — новая вера в человечество была лучшим свадебным подарком. Счастьем после свадьбы мы обязаны Дасти и коллективу Delta!» — поделилась эмоциями Лорин.

Ранее подружка невесты прилетела на свадьбу без праздничного платья и была спасена сотрудниками авиакомпании и туроператора TUI. Еще в самолете она вспомнила, что не положила платье в чемодан, однако не была уверена наверняка.