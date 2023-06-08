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17:19, 8 июня 2023Путешествия

Подружка невесты прилетела на свадьбу без платья и была спасена авиакомпанией

Подруга невесты прилетела на свадьбу без платья и попросила турфирму прислать его на Кипр

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Подружка невесты прилетела на свадьбу без праздничного платья и была спасена сотрудниками авиакомпании и туроператора TUI. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Лорен Фернандес (Lauren Fernandes) летела на Кипр на свадьбу близкой подруги Джеммы О'Ши (Gemma O’Shea). Еще в самолете она вспомнила, что не положила платье в чемодан, однако не была уверена наверняка. Как только девушка убедилась в этом по прибытии в Ларнаку, она забила тревогу и попросила пользователей сети прислать ей наряд.

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На ее публикацию наткнулись сотрудники турфирмы TUI, которые организовали доставку платья из Ньюкасла в Ларнаку. Сначала его довезли до аэропорта, где передали экипажу сотрудничавшей с ними авиакомпании. Те, в свою очередь, отнеслись к грузу бережно и без проблем привезли его прямо к началу церемонии.

После случившегося невеста рассказала, что долго подбирала подругам идеальные платья и не хотела испортить свадьбу из-за такой оплошности. В качестве благодарности она и ее муж намерены организовать свое свадебное путешествие через TUI. Руководство турфирмы тем временем заявило, что гордится своими сотрудниками.

Ранее в мае пассажиры авиакомпании Southwest рассказали в соцсетях, как отмена рейса в Лас-Вегас, США, обернулась для них незабываемой свадьбой на борту самолета. Пилот обратил внимание на свадебные наряды Салда и Паттерсон и предложил им пожениться прямо на борту. Члены экипажа развесили по салону серпантин из туалетной бумаги, попросили пассажиров включить на телефонах фонарики, чтобы осветить проход, а стюардесса принесла бутылку шампанского и включила песню Here Comes the Bride перед взлетом.

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    Зарина Дзагоева
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