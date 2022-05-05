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Отмена рейса из-за шторма обернулась для пары незабываемой свадьбой в самолете

NYP: влюбленная пара из США поженилась на борту самолета из-за отмены рейса в Лас-Вегас

Фото: Unsplash

Пассажиры авиакомпании Southwest рассказали в соцсетях, как отмена рейса в Лас-Вегас, США, обернулась для них незабываемой свадьбой на борту самолета. На их историю обратило внимание издание New York Post (NYP).

Американцы Джереми Салда и Пэм Паттерсон из Оклахомы состояли в романтических отношениях почти два года и решили пожениться в Лас-Вегасе. Пара купила билет на рейс авиакомпании American Airlines с пересадкой в международном аэропорту города Даллас. Молодые люди летели на борту лайнера в свадебных нарядах, чтобы сразу по прибытии отправиться на церемонию бракосочетания. Однако их план сорвался — стыковочный рейс в Вегас был отменен после нескольких задержек из-за плохой погоды.

Тогда пара решила найти другой рейс в Лас-Вегас и купила билеты на самолет авиакомпании Southwest. При этом один из их попутчиков Крис Клигора оказался священником и, увидев взволнованных невесту и жениха, предложил им свою помощь в осуществлении церемонии.

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Позже, когда они вместе садились на борт, пилот тоже обратил внимание на наряды Салда и Паттерсон и предложил им пожениться прямо на борту. Члены экипажа развесили по салону серпантин из туалетной бумаги, попросили пассажиров включить на телефонах фонарики, чтобы осветить проход, а стюардесса принесла бутылку шампанского и включила песню Here Comes the Bride перед взлетом.

По словам бортпроводницы, все окружающие были рады неожиданному событию в полете. Так, один из пассажиров предложил пончик с сахарной пудрой в качестве свадебного торта, а другой передал по рядам самодельную «гостевую книгу», в которой люди должны были оставить поздравления и написать номера своих мест.

Ранее в апреле пассажирка авиакомпании Ryanair рассказала в соцсетях, что едва влезла в кресло самолета, а также пожаловалась на слишком узкий туалет и вызвала споры среди пользователей. 29-летняя плюс-сайз модель из Великобритании Кирсти Лиэнн рассказала подписчикам, что летела из Лондона в Гамбург. По словам девушки, сиденье, которое ей предоставили, было очень узким и неудобным. Она добавила, что даже не смогла воспользоваться столиком с подносом из-за нехватки пространства вокруг.

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Татьяна Карпова
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Отмена рейса из-за шторма обернулась для пары незабываемой свадьбой в самолете
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