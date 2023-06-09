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03:58, 9 июня 2023Культура

В Минкульте заявили о провальных попытках отменить российскую культуру

Глава Минкульта Любимова заявила о провальных попытках отменить российскую культуру
Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Минкульта России Ольга Любимова заявила, что вычеркнуть страну из мировой культурной системы не удалось вопреки многочисленным попыткам. Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».

Любимова уточнила, что имеет в виду не только творчество классиков, но и произведения современных деятелей искусства. В частности, она заявила о провальных попытках отменить российский кинематограф.

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«На всех в мире крупных рынках аудиовизуального контента российские сериалы, кино и, разумеется, анимация так или иначе присутствуют. И если в Гонконге это полный фурор, то в Каннах проделывается огромный путь, и российские продюсеры туда всё равно попадают», — отметила она.

По словам министра, против России до сих пор звучат абсурдные обвинения, однако их стало легче воспринимать. Так, она предложила посмотреть на афишу этого года и увидеть, что, например, в Италии никто не отменял культуру страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о борьбе России за право быть самой собой. Он призвал бережно, уважительно относиться к своим корням, истокам, а также сохранить в собственных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура».

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    Марина Совина
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