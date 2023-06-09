Иранец попытался провезти в Москву марихуану в чайных упаковках

Иранец попытался провезти в Москву марихуану в чайных упаковках и попал под следствие

Таможенники московского аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже 29-летнего гражданина Ирана марихуану. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Наркотики учуяла овчарка по кличке Брауни. При досмотре вещей выяснилось, что мужчина спрятал марихуану в 18 упаковках с эмблемами чая и шейкере. В отношение иранца возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Салехарде осудят подростка-наркокурьера, задержанного при поиске мастер-клада.