Длительное воздействие COVID-19 назвали опаснее рака четвертой стадии

The Guardian: длительное воздействие COVID-19 опаснее рака четвертой стадии

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Эксетера провели исследование, в ходе которого установили последствия длительного воздействия COVID-19 на организм. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи проанализировали истории болезней более 3750 пациентов, которых направили в клинику для лечения длительного коронавируса после появления симптомов в течение минимум 12 недель после заражения. Они заполняли анкеты о своем самочувствии и влиянии вируса на их состояние.

Выяснилось, что более 90 процентов участников исследования были в трудоспособном возрасте (18-65 лет). Больше половины из них (51 процент) отметили, что не могли работать по крайней мере один день в предыдущем месяце, а 20 процентов совсем не могли выполнять свои обязанности. Почти три четверти (71 процент) опрошенных были женщинами. Оказалось, что состояние многих них было опаснее, чем самочувствие пациентов с раком четвертой стадии или с тяжелыми заболеваниями почек.

Наибольшее влияние на жизнь людей оказывала усталость. Доктор Генри Гудфеллоу, исследователь из Института эпидемиологии и здравоохранения Калифорнийского университета, подчеркнул, что этот симптом влияет на все сферы жизни — «от социальной активности до работы, домашних обязанностей и поддержания отношений с близкими».

Ранее ученые из Университета Вита-Салют Сан-Раффаэле обнаружили связь между длительным COVID-19 и уровнем витамина D в организме. Более низкие показатели были зафиксированы у пациентов, которые болели долгое время.