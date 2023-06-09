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13:51, 9 июня 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

ГУ МЧС России по Крыму: на полуострове объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 июня

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 июня. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град и шквалистый ветер от 20 до 25 метров в секунду.

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Более того, в ведомстве сообщили о возможном подъеме уровня воды на реках северного предгорья и Южного берега Крыма на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

Спасатели допускают вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушения транспортного сообщения и возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Они также заявили, что возможны подтопления территорий.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Крыму летом в 2023 году снизились на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О существенном падении цен заявил министр курортов и туризма республику Вадим Волченко.

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    Фариза Бацазова
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