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21:20, 9 июня 2023Забота о себе

Назван универсальный овощ для поддержания красоты и здоровья

Нутрициолог Богатова: огурец помогает контролировать вес и делает кожу и волосы красивыми

Фото: blackieshoot / Unsplash

Нутрициолог Елена Богатова рассказала, что огурец помогает контролировать вес и делает кожу и волосы красивыми. Она подробно рассказала «Ленте.ру» о пользе этого овоща и назвала его универсальным.

По словам Богатовой, огурец на 96 процентов состоит из воды, поэтому способствует борьбе с обезвоживанием. Кроме того огурцы богаты витаминами К и С, калием и бета-каротином. Они предотвращают повреждение клеток, способствуя молодости и красоте кожи, а также поддерживают иммунитет, подчеркнула нутрициолог.

Низкая калорийность делает огурцы идеальным овощем для контроля аппетита и поддержания здорового обмена веществ, добавила Богатова. Она также напомнила, что овощ богат клетчаткой, полезной для пищеварения.

Огурцы увлажняют организм не только изнутри. Огуречные маски питают кожу влагой, делают ее более упругой и красивой

Елена Богатованутрициолог

Содержащиеся в огурцах флавоноиды и тритерпены помогают снизить воспаление в организме и на коже, отметила собеседница «Ленты.ру».

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По словам Богатовой, огурцы положительно влияют и на состояние волос, питая и увлажняя их.

«Огурцы нужно употреблять в свежем виде, чтобы получить максимальную пользу для здоровья и красоты», — заключила нутрициолог.

Ранее Елена Богатова предупредила о влиянии острой пищи на здоровье и красоту. Она пояснила, что острая пища вызывает проблемы с кожей и зубами.

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    Вера Владзиевская
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