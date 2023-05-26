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14:20, 26 мая 2023Забота о себе

Россиян предупредили о влиянии острой пищи на здоровье и красоту

Нутрициолог Елена Богатова рассказала, что острая пища вызывает проблемы с кожей и зубами

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Острая пища вызывает проблемы с кожей и зубами, рассказала нутрициолог, косметолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян о влиянии специй на красоту и здоровье.

Врач объяснила, что острые продукты могут вызывать расширение кровеносных сосудов и приводить к покраснению кожи лица, а также стимулировать потоотделение, из-за чего кожа становится более жирной.

У некоторых людей может быть аллергия на острые блюда. У них появляется раздражение, покраснение и опухание кожи

Елена Богатовакосметолог, нутрициолог

Однако, по ее словам, влияние острой пищи на внешний вид зависит от индивидуальных особенностей людей: не все, кто любит блюда поострее, заметят их влияние на здоровье или красоту. «Культура питания, гигиена и генетика также сказываются на внешнем виде кожи. Недостаток витаминов и минералов может привести к ее сухости, шелушению и неровному тону», — добавила Богатова.

По словам собеседницы «Ленты.ру», чрезмерное употребление острой пищи негативно влияет на зубы. Острые и кислые продукты могут разъедать эмаль и приводить к появлению повышенной чувствительности или кариесу.

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«Умеренное потребление острой пищи в рамках сбалансированной диеты, скорее всего, не окажет серьезного влияния на внешний вид. Однако если у вас есть проблемы с кожей или зубами, может быть полезно ограничить потребление острых продуктов. В этом случает нужно проконсультироваться с врачом», — подвела итог Богатова.

Ранее диетолог Елена Игнатикова рассказала о влиянии шашлыка на фигуру. Она посоветовала не паниковать, если шашлык стал причиной набора лишнего веса.

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Вера Владзиевская
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