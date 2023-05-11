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15:38, 11 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о влиянии шашлыка на фигуру

Диетолог Елена Игнатикова призвала не паниковать из-за прибавки в весе после шашлыка

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Употребление шашлыка в течение двух-трех дней или даже недели не может стать причиной резкого увеличения веса, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. О влиянии шашлыка на фигуру она рассказала в интервью радио Sputnik.

Игнатикова отметила, что после пикников на природе весы могут сигнализировать об увеличении массы тела. Однако, по ее словам, паниковать из-за небольшой прибавки не стоит, так как в большинстве случаев это временный эффект, обусловленный задержкой жидкости в организме из-за соли и соусов, в которых маринуют шашлык. Кроме того, жидкость задерживается, если выпить алкоголь, предупредила россиян врач.

После майских застолий нужно вернуться к обычному образу жизни, к нормальному рациону питания, и вес придет в норму

Елена Игнатиковадиетолог

Исключением, по словам Игнатиковой, являются люди, которые страдают хроническим перееданием. Им следует придерживаться режима питания даже в праздничные дни, предупредила она, поскольку всего 100-200 килокалорий, съеденные сверх нормы, могут стать причиной отложения избыточного жира в организме.

Особенно опасно, если отложение жира идет вокруг внутренних органов, в первую очередь вокруг печени, сердца, кишечника. Это так называемый висцеральный жир. Он приводит к вялотекущим воспалительным процессам в организме, которые запускают или поддерживают хронические заболевания

Елена Игнатиковадиетолог
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Помимо этого, специалистка предупредила, что чрезмерное употребление соленых и сладких продуктов, а также алкогольных напитков во время праздников может спровоцировать нарушение ритма сердца. Это состояние сопровождается общим плохим самочувствием, липким потом и повышением давления. При появлении таких симптомов Игнатикова рекомендовала обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская рассказала, что чрезмерное употребление сладостей может привести к углеводному похмелью. По словам Жаровской к симптомам этого нарушения относятся раздражительность, плохое настроение, агрессия, головная боль, упадок сил и тремор рук после долгого воздержания от десертов.

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Екатерина Улитина
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