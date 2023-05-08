Россиянам назвали симптомы углеродного похмелья

Диетолог Жаровская предупредила об углеводном похмелье при большом потреблении сладостей

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская рассказала, что чрезмерное употребление сладостей может привести к углеводному похмелью. Слова эксперта приводит радио Sputnik.

Как отмечает Жаровская, специалисты рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки. Даже двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья. Его симптомы появляются уже через неделю, но у некоторых людей оно формируется постепенно — месяцами.

К симптомам этого нарушения относятся раздражительность, плохое настроение, агрессия, головная боль, упадок сил и тремор рук после долгого воздержания от прочих десертов. «Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора», — объяснила Жаровская.

При этом диетолог предостерегла, что попытки поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей могут серьезно навредить организму. В первую очередь может пострадать печень.

Дело в том, что именно в этом органе происходят все биохимические процессы происходят, в том числе и углеводный обмен. «При избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры и страдать, жиреть сама. Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов», — объяснила Жаровская.

Также чрезмерное увлечение сладким может привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником. В итоге возникает риск развития сахарного диабета.

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