Московские единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра

Московское отделение «Единой России» выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра столицы

Делегаты конференции московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России» выдвинули действующего градоначальника Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра столицы. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил председатель счетной комиссии конференции, замсекретаря МГРО партии Александр Семенников, передает ТАСС.

«Кандидатом на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия" единогласно выдвинут Собянин Сергей Семенович», — сообщил он.

Ранее мэр Москвы сообщил о решении баллотироваться на этот пост в грядущих выборах. Собянин поблагодарил партию «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост мэра и выразил надежду на поддержку жителей Москвы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожелал победы Собянину на выборах и отметил, что «московские единороссы должны обеспечить победу своему кандидату».

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.