Московские единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра
Делегаты конференции московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России» выдвинули действующего градоначальника Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра столицы. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил председатель счетной комиссии конференции, замсекретаря МГРО партии Александр Семенников, передает ТАСС.
«Кандидатом на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия" единогласно выдвинут Собянин Сергей Семенович», — сообщил он.
Ранее мэр Москвы сообщил о решении баллотироваться на этот пост в грядущих выборах. Собянин поблагодарил партию «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост мэра и выразил надежду на поддержку жителей Москвы.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожелал победы Собянину на выборах и отметил, что «московские единороссы должны обеспечить победу своему кандидату».
Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.