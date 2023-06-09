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19:37, 9 июня 2023Россия

Московские единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра

Московское отделение «Единой России» выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра столицы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Делегаты конференции московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России» выдвинули действующего градоначальника Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра столицы. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил председатель счетной комиссии конференции, замсекретаря МГРО партии Александр Семенников, передает ТАСС.

«Кандидатом на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия" единогласно выдвинут Собянин Сергей Семенович», — сообщил он.

Ранее мэр Москвы сообщил о решении баллотироваться на этот пост в грядущих выборах. Собянин поблагодарил партию «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост мэра и выразил надежду на поддержку жителей Москвы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожелал победы Собянину на выборах и отметил, что «московские единороссы должны обеспечить победу своему кандидату».

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.

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    Алина Гончарова
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