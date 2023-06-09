Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 9 июня 2023Мир

В Германии потребовали объяснений от Зеленского из-за оружия НАТО в Белгороде

Tagesspiegel: Зеленский должен объясниться из-за оружия НАТО у диверсантов в Белгороде

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov / Telegram / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область диверсанты использовали оружие НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Беньямин Хирш в статье для газеты Der Tagesspiegel.

«Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать неприятной новостью», — заявил он. Журналист отметил, что Киеву будет непросто объяснить, как во главе «русских» формирований оказались люди, признанные в Европе неонацистами, и как к ним попало это оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Экс-разведчик США объяснил причину подрыва Каховской ГЭС
    В Германии потребовали объяснений от Зеленского из-за оружия НАТО в Белгороде
    Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма
    В Совфеде назвали опасность для скифского золота со стороны Украины
    Стало известно планах провести товарищеский матч сборных России и Катара
    Врач предупредила об опасности согревающих ванн в некоторых случаях
    Стало известно о лишении Медведчука звания академика на Украине
    ВСУ обстреляли ферму в российском селе
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударах дронов-камикадзе Украины по Запорожской ТЭС
    Россия призвала Европу честно взглянуть на ситуацию вокруг Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.