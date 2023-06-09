Tagesspiegel: Зеленский должен объясниться из-за оружия НАТО у диверсантов в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область диверсанты использовали оружие НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Беньямин Хирш в статье для газеты Der Tagesspiegel.

«Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать неприятной новостью», — заявил он. Журналист отметил, что Киеву будет непросто объяснить, как во главе «русских» формирований оказались люди, признанные в Европе неонацистами, и как к ним попало это оружие.