«Флорида» сократила отставание от «Вегаса» в финальной серии Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Вегас» в матче финальной серии Кубка Стэнли, у Бобровского 25 сейвов

«Флорида Пантерс» обыграла «Вегас Голден Найтс» в третьем матче и сократила отставание в финальной серии Кубка Стэнли-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. В составе «пантер» заброшенными шайбами отметились Брэндон Монтур и Мэттью Ткачук, автором победного гола стал Картер Вераге. У «рыцарей» ворота соперников поразили Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 25 сейвов и был признан второй звездой матча. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев очков не набрал.

Таким образом, «Флорида» сократила отставание от «Вегаса» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2-1. Следующий матч состоится в ночь на 11 июня по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2021/2022 команда обыграла в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 в серии.