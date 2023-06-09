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09:14, 9 июня 2023Спорт

«Флорида» сократила отставание от «Вегаса» в финальной серии Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Вегас» в матче финальной серии Кубка Стэнли, у Бобровского 25 сейвов

Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters

«Флорида Пантерс» обыграла «Вегас Голден Найтс» в третьем матче и сократила отставание в финальной серии Кубка Стэнли-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. В составе «пантер» заброшенными шайбами отметились Брэндон Монтур и Мэттью Ткачук, автором победного гола стал Картер Вераге. У «рыцарей» ворота соперников поразили Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 25 сейвов и был признан второй звездой матча. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев очков не набрал.

Таким образом, «Флорида» сократила отставание от «Вегаса» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2-1. Следующий матч состоится в ночь на 11 июня по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2021/2022 команда обыграла в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 в серии.

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