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13:34, 9 июня 2023Культура

Нидерланды оставили в силе решение передать скифское золото Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото Украине

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Украине, однако в январе 2022-го крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов жалобу на такое решение. После началось разбирательство по делу о передаче коллекции.

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов», — говорится в судебном постановлении.

В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический». С 2014 года скифское золото находилось на выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В августе 2014 года нидерландский музей принял решение не отправлять коллекцию ни Крыму, ни Украине до соглашения между двумя сторонами или решения компетентного судьи.

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    Анастасия Астахова
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