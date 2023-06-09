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03:55, 9 июня 2023Наука и техника

Российский вертолет Ка-52 стал рекордсменом по отражению ракет в зоне СВО

РИА Новости: один из вертолетов РФ Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Один из российских вертолетов Ка-52 стал рекордсменом по отражению ракет в зоне специальной военной операции (СВО). За вылет он отразил 18 ракет при помощи комплекса «Витебск», передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что воздушное судно вернулось на базу без единого повреждения. «Именно поэтому вертолетчики называют комплекс "Витебск" — "яйца жизни"», — уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что внешняя аппаратура комплекса похожа на птичьи яйца. Она неоднократно спасала жизни российских военных летчиков, которые регулярно подвергаются обстрелами из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ранее Минобороны показало на видео, как экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России высокоточными управляемыми ракетами уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

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    Марина Совина
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