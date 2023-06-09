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15:38, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Канделаки объяснила феномен «Уральских пельменей»

Канделаки объяснила успех «Уральских пельменей» понятным и безопасным юмором проекта

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки раскрыла секрет успеха юмористического проекта «Уральские пельмени». Феномен популярности проекта она объяснила в интервью журналу «OK!».

Канделаки заявила, что шоу «Уральские пельмени» смотрят зрители разных возрастов. «Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор», — сказала она.

В этом же интервью Канделаки заявила, что, вопреки распространенному мнению, подростки в возрасте 14-18 лет сегодня смотрят телевизор.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начались съемки сериала «Уральских пельменей» под названием «Мама будет против». Главные роли в нем исполняют звезды проекта. Уточнялось, что в основе сюжета сериала лежит история, неоднократно показанная в телешоу.

Перед этим актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков объявил о планах отправиться в тур по российским исправительным колониям. Говоря о причинах такого решения, артист указал, что хочет вдохновить заключенных на социализацию после выхода на свободу.

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    Маргарита Щигарева
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