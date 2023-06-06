Стартовали съемки первого сериала «Уральских пельменей» под названием «Мама будет против»

В Екатеринбурге стартовали съемки первого сериала «Уральских пельменей» под названием «Мама будет против». Об этом сообщает РИА Новости.

Главные роли в проекте исполнили Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов. В основе сюжета сериала — история отношений грузчика Николая и семьи Тамары Игоревны и Сергея Геннадьевича, ранее неоднократно показанной в телевизионном шоу. В сериале Николай будет предпринимать попытки ухаживать за дочерью пары Натальей.

«История родилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям. Мы написали вторую, третью... И сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: "А почему бы не перенести это со сцены на экран?"» — рассказал Сергей Ершов.

Отмечается, что самым ярким персонажем проекта станет Тамара Игоревна, роль которой исполнит Дмитрий Брекоткин.

Ранее российский актер, участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков вместе с командой импровизаторов «Пара Фраз» выступил в исправительной колонии в Екатеринбурге.