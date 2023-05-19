Звезда «Уральских пельменей» собрался выступать в российских колониях

Рожков из «Уральских пельменей» сообщил о планах отправиться в тур по российским колониям

Российский актер, участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков вместе с командой импровизаторов «Пара Фраз» выступил в исправительной колонии в Екатеринбурге. В разговоре с KR.RU артист заявил о планах отправиться в тур по российским колониям.

По словам звезды «Уральских пельменей», сейчас он вместе с импровизаторами решает, имело ли их выступление успех. Он также сообщил, что вместе с участниками «Пары Фраз» собирается выступить в других колониях Свердловской области.

«Я думаю, вышедшим на свободу заключенным необходима социализация. Важно, чтобы у них было желание вернуться и прилагать усилия для этого. Мы бы хотели через юмор как-то вдохновить их», — высказался Рожков.

В материале отмечается, что звезда «Уральских пельменей» и участники команды «Пара Фраз» показали заключенным сценки об устройстве на работу, создании семьи и воспитании детей после выхода на свободу.

Ранее Рожков заявил, что артисты «Уральских пельменей» устали друг от друга за годы совместной работы. По его словам, если раньше участники шоу отмечали праздники вместе, то теперь делают это по отдельности.