«РВ»: бойцы батальонов «Юг-Ахмат» и «Бобр» уничтожили Leopard рядом с подбитой БМП Bradley

На Ореховском участке Запорожского фронта российские военнослужащие батальонов «Юг-Ахмат» и «Бобр» уничтожили западную технику. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ», RusVesna).

Речь идет о немецком танке Leopard. Уточняется, что кадры с дрона от бойцов были сняты сразу после боя. «Вот и "Леопард" горит», — прокомментировал происходящее мужчина за кадром.

Ранее командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) сообщил, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами», — отметил он.

До этого российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ. Он подчеркнул, что на запорожском направлении Москва полностью контролирует ситуацию.