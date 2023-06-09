Стало известно об уничтожении двух БМП Bradley на запорожском направлении

Командир ВС РФ: расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на запорожском направлении

Командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) заявил, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал, что расчет ПТРК отразил попытку атаки на участке линии боевого соприкосновения на запорожском направлении.

«Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами. Если пехота и была — скорее всего, они все там и остались», — отметил он.

По словам командира, он и другие солдаты готовы поразить и танки образца НАТО Abrams и Leopard из российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Ранее российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ. Он подчеркнул, что на запорожском направлении Москва полностью контролирует ситуацию.