Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:32, 9 июня 2023Россия

Стало известно об уничтожении двух БМП Bradley на запорожском направлении

Командир ВС РФ: расчет ПТРК уничтожил две БМП Bradley на запорожском направлении

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) заявил, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две боевые машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал, что расчет ПТРК отразил попытку атаки на участке линии боевого соприкосновения на запорожском направлении.

«Увидели их, произвели два пуска — две цели. Мы работали термобарическими снарядами. Если пехота и была — скорее всего, они все там и остались», — отметил он.

По словам командира, он и другие солдаты готовы поразить и танки образца НАТО Abrams и Leopard из российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Ранее российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ. Он подчеркнул, что на запорожском направлении Москва полностью контролирует ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Российский вертолет Ка-52 стал рекордсменом по отражению ракет в зоне СВО
    Офицер ВС РФ заявил об уничтожении украинской САУ при контрбатарейной борьбе
    При раскопке дороги в России нашли 20 тысяч предметов VI века до нашей эры
    Экономист спрогнозировал курс доллара до конца июня
    Найден инвестор для технопарка на «Азовстали»
    Роскомнадзор назвал число заблокированных из-за СВО сайтов
    В США рассказали об услуге Байдена для России
    Отец оригинально проучил обидевшую его детей девочку
    Российские военные подавили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
    В ДНР нашли инвестора для восстановления «Артемсоли»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.