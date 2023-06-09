Российский военный рассказал об ударе по танковой колонне ВСУ

Командир ВС РФ заявил об ударе по колонне из семи танков ВСУ на запорожском направлении

Командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказал, что танковая колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась двигаться в направлении российских сил. Его слова приводит РИА Новости.

Командир заявил, что на запорожском направлении колонна из семи танков ВСУ появилась со стороны соседа. Одну машину российские военные уничтожили огнем артиллерии, еще две подорвались на минах. Остальные развернулись и вернулись к исходным позициям. Военный подчеркнул, что на этом участке Москва полностью контролирует ситуацию.

«На текущий момент обстановка сложная. Ежедневно противник пытается прощупать, пытается пройти малыми бронегруппами. Прощупывают слабые места, слабые стороны. Но пока безрезультатно. И результата у них не будет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк. Они действовали на южнодонецком и запорожском направлениях.