ВС РФ уничтожили на двух направлениях более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк

Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что военнослужащие на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая 21 танк. Об этом пишет РИА Новости.

Чехов сообщил, что российские военные на южнодонецком направлении с помощью артиллерии и авиации уничтожили восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живую силу. Средствами ПВО они сбили два БПЛА типа «Фурия» и два — «Лелека». На запорожском направлении солдаты ликвидировали до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу.

Офицер добавил, что в результате контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия артиллерии ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского. По его словам, военные «Востока» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Он уточнил, что противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.