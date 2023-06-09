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05:09, 9 июня 2023Россия

Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ

ВС РФ уничтожили на двух направлениях более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что военнослужащие на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая 21 танк. Об этом пишет РИА Новости.

Чехов сообщил, что российские военные на южнодонецком направлении с помощью артиллерии и авиации уничтожили восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живую силу. Средствами ПВО они сбили два БПЛА типа «Фурия» и два — «Лелека». На запорожском направлении солдаты ликвидировали до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу.

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Офицер добавил, что в результате контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия артиллерии ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского. По его словам, военные «Востока» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Он уточнил, что противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

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    Марина Совина
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